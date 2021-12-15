Котировки золота останутся в диапазоне $1700-$1900/унц. в среднесрочной перспективе - "Атон"

Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1700-$1900 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов.

"Как только выходят высокие показатели инфляции, золото начинает расти. С другой стороны, на любые разговоры о возможном повышении ставок оно реагирует крайне резко. Возможное повышение ставок в мире будет иметь негативные последствия для золота, поскольку этот актив не приносит никаких реальных доходов. Условно, когда ставки нулевые, инвестиции в золото и Treasuries дают ноль. А когда ставки на уровне 2%, то инвестиции в золото будут приносить -2% каждый год по сравнению с инвестициями в Treasuries", - отмечает Далимов.

Эксперт не ожидает роста ставок в обозримом будущем, поэтому каких-то предпосылок для падения золота пока, на его взгляд, нет. Но и роста на фоне всплеска инфляции тоже не стоит ожидать, т.к. сама инфляция, скорее всего, пойдет на спад уже в 2022г, полагает Далимов.

"Таким образом, предпосылок для существенного роста или падения стоимости золота пока нет. Сейчас оно торгуется в диапазоне $1,7-$1,9 тыс. за унцию. В среднесрочной перспективе золото продолжит торговаться плюс-минус на текущих значениях", - прогнозирует стратег "Атона".

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