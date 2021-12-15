"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций NVIDIA до $303,2

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. до $303,2 за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна.

"Компания NVIDIA вновь представила очень сильные квартальные результаты, превысившие ожидания рынка. Так, выручка эмитента выросла на 50% г/г, на 4,1% побив консенсус ожиданий и на 6% превзойдя первоначальный прогноз менеджмента. Скорректированная разводненная EPS увеличилась на 60% г/г, что оказалось на 5,4% выше прогнозов рынка. Игровой сегмент прибавил 42% г/г (+5% кв/кв), достигнув $3,2 млрд. Также менеджмент NVIDIA анонсировал новый тарифный план, предполагающий улучшенную производительность RTX 3080 за $100 на полгода (это в два раза выше текущей стоимости). Число пользователей за последний год удвоилось, составив 14 млн", - указывает эксперт инвесткомпании.

Одним из важных драйверов роста продаж стали результаты серверного сегмента: выручка этого направления повысилась на 55% г/г (против роста на 35% в апреле-июне, который включал положительный эффект от Mellanox), что стало приятной неожиданностью. СЕО отметил сильный спрос на сетевые карты и на ускорители на базе архитектуры Ampere, причем потребности облачных провайдеров выросли вдвое.

"Скорректированная операционная маржа увеличилась на 5,5 п.п. на фоне повышения валовой маржи на 1,5 п.п. (за счет роста доли RTX-семейства GPU в структуре продаж) и положительного эффекта операционного рычага. Согласно прогнозу менеджмента, продажи в следующем квартале вырастут на 48%, валовая маржа ожидается на уровне 65,3%, операционная - около 38%. Целевая цена акций NVIDIA пересмотрена в сторону повышения до $303,2", - отмечает Степанян.

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