Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2021г может составить 19% - ПСБ

Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2021 года может составить 19%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе. Основой для выплат служит отчетность по РСБУ, поэтому чем слабее рубль, тем на больший дивиденд можно рассчитывать. Наш ориентир по валютной паре доллар/рубль на конец года составляет 76,5 руб./$1, в результате чего дивиденды могут вырасти до 7,3 рубля на акцию, доходность - 19% (при покупке до 19 июля 2022 года)", - отмечают эксперты банка.

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