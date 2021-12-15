Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании ключевого события недели - заседания ЦБ РФ

Москва. 15 декабря. Доллар и евро чуть повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине в преддверии целой серии заседаний центробанков крупнейших экономик мира, намеченных на эту неделю.

Курс доллара США составил 73,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,19 руб./EUR1, подорожав на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,4 копейки - до 78,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 декабря на 38,12 копейки, до 73,851 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,76 копейки, до 83,2375 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании ключевых событий недели - заседаний ведущих мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится также 17 декабря. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Встреча руководителей ФРС на этой неделе проходит впервые после того, как ее глава Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо обратить внимание на инфляцию и предотвратить ее усиление.

Это изменение в риторике повышает вероятность того, что заявление Федрезерва по итогам встречи - документ, который рынки анализируют в поисках сигналов относительно будущего денежно-кредитной политики, - может быть пересмотрено, отмечает The Wall Street Journal.

В заявлении ФРС также может измениться часть, в которой говорится, что с сентября 2020 года инфляция опустилась ниже 2%. "Это не соответствует тому, что происходит", - сказал Пауэлл в прошлом месяце.

Руководители Федрезерва также, вероятно, ускорят сворачивание программы покупки облигаций для того, чтобы полностью завершить ее до начала повышения процентных ставок. Они дали понять, что, скорее всего, свернут программу к марту, а не к июню, что позволит им начать подъем ставок раньше.

Палата представителей и Сенат Конгресса США накануне поздно вечером проголосовали за законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает Dow Jones. Следом законопроект был направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

Тем временем, Банк России, ранее обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины". Отсчет "недели тишины" начался в прошлую пятницу, 10 декабря.

Росстат в прошлую среду сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

"Сегодняшнее решение Федрезерва может оказаться для рубля не таким болезненным, как для большинства других валют в паре с долларом благодаря жесткой позиции Банка России. В конце торговой недели Центробанк повысит ставку, причем не исключено, что сразу на 100 базисных пунктов. Это поможет нейтрализовать эффект от ускорения ужесточения политики ФРС. Пара "доллар-рубль" будет реагировать на вердикт регулятора уже в четверг, и в рамках первоначальной реакции возможны всплески волатильности с возвращением за пределы уровня 74 руб./$1", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В среду рубль стабилен, но доллар продолжает глобально дорожать. В этих условиях рубль может подешеветь до 74 за доллар или еще сильнее. Мы, однако, полагаем, что риторика ФРС пока станет лишь немного жестче и будет примерно соответствовать текущим ожиданиям рынка: вероятно, будет объявлено об отмене выкупа активов в первом квартале 2022 года и о возможности одного или двух повышений ставки федеральных фондов в новом году. Если существенного ужесточения риторики ФРС не произойдет, то в среду вечером рубль сможет восстановиться до 73,5 за доллар", - отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Трейдеры продолжают анализировать новости относительно геополитической обстановки вокруг РФ и напряженности вокруг российско-украинских взаимоотношений. Западные страны обеспокоены присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого. Они неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

ЕС хочет хороших отношений с Москвой, но готов в случае новых агрессивных действий РФ в отношении Украины принять "беспрецедентные меры", заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией, но будет ли это так, зависит от поведения России", - сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. По ее словам, Россия в настоящее время выбирает "агрессивный подход в отношении своих соседей".

Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России". Глава Еврокомиссии указала, что ЕС готов в случае новой агрессии расширять санкции и принять "дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".

Россия заплатит "высокую цену", если нападет на Украину, кроме того, в среду заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Цена за нарушение границ (Украины - ИФ) будет высока", - приводит агентство Bloomberg слова Шольца. Канцлер указал, что "нужно искать выход из витка напряженности". Вместе с тем Шольц призвал к "новой восточной политике в отношении РФ".

Вместе с тем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности, несколько крупных стран ЕС предпочитают сфокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России в Украину.

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания каких-либо действий России.

Нефтяные котировки незначительно замедлили снижение на торгах в среду. Давление на рынок оказывают опасения по поводу того, что предложение в следующем году будет расти сильнее спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 1,18% - до $72,83 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,3% - до $69,81 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку спроса на нефть на текущий и следующий годы на 100 тыс. баррелей в сутки, отметив, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на топливо.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн заявила, что количество заражений COVID-19 растет, и к середине января штамм "омикрон" может стать доминантным в Европе. Число случаев заражения коронавирусом серьезно увеличилось в регионе, однако, по словам фон дер Ляйен, на данный момент это происходит, в основном, не из-за "омикрона", а из-за штамма "дельта".

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти остается высокая стоимость доллара, который остается вблизи недельного максимума. Сильный доллар снижает привлекательность нефти в качестве инвестиционного инструмента для держателей других валют.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократились на 815 тыс. баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились почти на 2,3 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 6 б.п. - до 7,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 8,78% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., увеличившись до 9,15% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 2 б.п. - до 9,27% годовых.