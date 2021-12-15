"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,056 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,056 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: 0,0408 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ВТБ демонстрирует восстановление финансовых показателей и имеет дальнейшую перспективу роста. Многократное повышение ключевой ставки Банком России еще не полностью заложено в котировках, что дает дополнительный стимул для роста цены акций. На сегодняшний день ценные бумаги ВТБ оцениваются по основным мультипликаторам почти в два раза дешевле, чем акции Сбербанка", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"После сильного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью 0,056 рубля. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0408 рубля риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме".

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