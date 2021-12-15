BCS Express снизил прогнозную стоимость акций Uber до $49

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Uber Technologies с $50 до $49 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"По итогам последней отчетности Uber мы подтверждаем рекомендацию "покупать", но понижаем целевую цену с $50 до $49 за штуку (потенциал роста составляет 41%) на горизонте года на фоне отрицательной переоценки вложений в Didi и понижения прогноза по сегменту "Мобильность", что частично было нивелировано повышением прогноза по выручке и маржинальности сегмента "Доставка". Отдаем предпочтение данной компании в сравнении с Lyft, так как считаем ее бизнес более устойчивым в связи с неопределенностью относительно распространения COVID-19 в ближайшие месяцы", - указывают эксперты.

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