"ВТБ Мои Инвестиции" повысили прогноз средней цены нефти на 2022г до $72/барр

"ВТБ Мои Инвестиции" повысили прогноз средней цены нефти на 2022г с $64 до $72 за баррель Brent, а долгосрочный прогноз - с $57 до $62/барр., так как недостаток инвестиций в отрасли повышает вероятность отставания предложения от спроса, отмечается в аналитическом материале экспертов инвестиционной платформы.

Аналитики напоминают, что ОПЕК+ решила 2 декабря продолжить наращивание квоты по добыче с запланированной скоростью 400 тыс. б/д, несмотря на риски для спроса из-за новой волны пандемии и планы ряда стран во главе с США провести продажу нефти из резервов. ОПЕК прогнозирует профицит на рынке нефти в I кв. 2022г на уровне 3 млн б/д, за весь 2022г - 1,7 млн б/д. ОПЕК сигнализирует, что ее приоритетом в ближайшие месяцы будет рост добычи, несмотря на ожидаемый избыток предложения и возможное снижение цены.

"Решение ОПЕК+ продиктовано необходимостью возвращения утраченной доли рынка на фоне ожидаемого ускорения прироста добычи нефти странами за пределами ОПЕК+, - считают эксперты. - МЭА ожидает прироста добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,9 млн б/д в 2022г. Скорее всего, уже в середине 2022г ОПЕК+ может значительно снизить скорость наращивания добычи, чтобы не допустить падения цен, а также в силу предельных возможностей имеющихся свободных мощностей по добыче".

По мнению стратегов "ВТБ Мои Инвестиции", долгосрочные перспективы для цены выглядят позитивными, так как недостаток инвестиций в отрасли на фоне оттока средств для финансирования энергетического перехода повышает вероятность отставания предложения от роста спроса по мере выхода из пандемии. По данным МЭА, инвестиции в добычу нефти и газа в 2021г составят $351 млрд, что больше $326 млрд в 2020г, но заметно меньше среднего уровня в $470 млрд в период 2016-2019гг.

"Мы повышаем прогноз средней цены на нефть Brent с $64 до $72/барр. в 2022г, долгосрочный прогноз - с $57 до $62/барр., так как недостаток инвестиций в отрасли повышает вероятность отставания предложения от спроса", - резюмируют аналитики инвестиционной платформы.

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