Рубль может укрепиться до 68 руб./$1 к концу 2022г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Высокий уровень реальной ключевой ставки, позитивные условия торговли, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических трений поддержат динамику российской валюты в среднесрочной перспективе, и курс на конец 2022г может составить 68 руб./$1, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Ухудшение "аппетита" к рисковым активам и геополитические риски оказали давление на российскую валюту в ноябре и начале декабря. Как следствие, рубль потерял около 5% за этот период после весьма неплохой динамики с начала года. Мы по-прежнему считаем, что высокий уровень реальной ключевой ставки, позитивные условия торговли, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических трений поддержат динамику российской валюты в среднесрочной перспективе. Кроме того, спрос нерезидентов на ОФЗ может заметно вырасти в следующем году на фоне снижения инфляции. Это должно привести к заметному укреплению рубля - аналогично периоду 2019г, когда Банк России перешел к снижению ключевой ставки. В результате, мы поменяли прогноз по паре USD/RUB с 70 до 68 руб./$1 на конец 2022г", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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