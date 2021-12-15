"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Intel с целью $61

"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Intel Corp. с целью $61 за штуку и отмечает разворот фокуса компании с выкупа акций на расширение производственных мощностей, говорится в комментарии директора аналитического департамента инвесткомпании Вадима Меркулова.

"13 декабря появилась информация о том, что Intel может расширить производственные мощности в Малайзии. Согласно заявлению департамента по инвестиционному развитию Малайзии, Intel инвестирует 30 млрд ринггит (около $7,1 млрд) в объект, расположенный в островном штате Пенанг, где на текущий момент у компании уже есть предприятие по сборке и тестированию. Мы полагаем, что риск срыва или переноса инвестиционного проекта очень низок, так все стороны заинтересованы в его реализации: программа получила политическую поддержку как со стороны Малайзии, так и США, поскольку расширение сборочных мощностей не является для Штатов угрозой с точки зрения сохранения контроля технологий", - пишет Меркулов.

Однако на текущий момент прогнозировать экономический эффект для Intel, по мнению эксперта, затруднительно ввиду отсутствия детальной информации по срокам введения в эксплуатацию, производственным мощностям и собираемым чипам. Кроме того, зачастую такие проекты реализуются в несколько этапов, что также затрудняет прогнозирование.

"Исходя из стоимости аналогичных объектов Intel и TSMC, мы можем предположить, что при выходе на полную мощность новое предприятие может генерировать $1-2 млрд выручки (при условии полной загрузки), срок реализации проекта может составить два-три года. В условиях отсутствия деталей по инвестиционному проекту мы сохраняем целевую цену по бумаге Intel на уровне $61, с рекомендацией "держать". Отмечаем разворот фокуса компании с выкупа акций на расширение производственных мощностей, что, на наш взгляд, положительно скажется на показателях эмитента в долгосрочной перспективе", - делает вывод аналитик инвесткомпании.

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