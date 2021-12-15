Восстановление российского рынка акций сталкивается с внешним давлением - Альфа-банк

Восстановление российского рынка акций сталкивается с внешним давлением, и при текущей конъюнктуре рынка лучше отдавать предпочтение бумагам циклических секторов, отмечается в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.

"Российский рынок акций в среду открылся ростом, однако пока не совсем понятно, есть ли у данного восстановления достаточно драйверов для продолжения. Внешний фон не отличается большим оптимизмом - инвесторы ожидают ужесточения риторики ФРС по итогам сегодняшнего заседания. Центробанк США должен объявить о сокращении ежемесячных покупок облигаций на $30 млрд, начиная с января, против $15 млрд в настоящий момент. В котировках фьючерсов уже заложены ожидания завершения свертывания к марту и первое повышение ставки до 0,25% в мае; при этом три повышения в течение будущего года доведут ставку до 0,75% к концу года", - пишет эксперт банка.

Также Волш обращает внимание на предупреждение ВОЗ о том, что новый штамм COVID распространяется очень быстрыми темпами. Кроме того, появляется все больше данных в пользу меньшей эффективности действующих вакцин в случае с новым штаммом. Снижение цен на нефть, по мнению эксперта, также должно сдерживать рост российского рынка акций в среду, особенно рост нефтегазовых историй.

"Мы в целом считаем, что российский рынок акций в среду, вероятно, будет находиться под влиянием мировых рынков; при текущей конъюнктуре рынка мы предпочитаем циклические истории историям роста", - резюмирует стратег банка.

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