Дивдоходность акций Газпрома за 2021г может составить 14% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2021 года может составить 14%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Финансовые результаты "Газпрома" по итогам третьего квартала текущего года оказались впечатляющими во многом благодаря рекордным мировым ценам на природный газ. Выручка выросла на 69,7% г/г, EBITDA - в 2,4 раза г/г, чистая прибыль составила 581,8 млрд руб. против убытка годом ранее. По итогам 2021 года размер дивидендов может составить 44 рубля на акцию, что дает дивидендную доходность в размере 14% (при покупке до 14 июля 2022 года). Текущие уровни котировок акций "Газпрома" выглядят привлекательными ввиду сохраняющихся высоких цен на газ в Европе", - отмечают эксперты банка.

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