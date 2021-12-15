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15 декабря 2021 года 11:50
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,03 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров Evraz объявил дивиденд за третий квартал 2021 года в размере $0,2 на акцию (доходность 2,5%). В периоды высоких цен на сталь компания переходит на квартальные выплаты (как в 2018 году), однако в 2022 году с высокой вероятностью снова вернется к полугодовой периодичности. В сравнении с другими сталеварами квартальная доходность на уровне 2,5% не кажется столь большой, однако это связано с переносом акцента на выплату за четвертый квартал, которая, согласно нашим расчетам, должна составить около $0,8 на акцию (доходность 10%). Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги эмитента с целевой ценой 503 пенса и рекомендацией "держать", - пишет эксперт Василий Данилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-EVRAZ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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