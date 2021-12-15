Котировки нефти в среду попытаются закрепиться на уровне $73/барр. - ПСБ

Котировки нефти в среду, скорее всего, попытаются закрепиться на уровне $73 за баррель Brent, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"МЭА вслед за ОПЕК опубликовало прогноз по рынку нефти, где понизило оценки по спросу на этот и следующий годы. Пониженный прогноз МЭА наложился на общий страх инвесторов в связи с омикрон-штаммом, в результате чего нефть Brent опустилась ниже $74/барр. Статистика от API также не дала поводов для оптимизма: запасы сырой нефти сократились слабее ожиданий - на 0,8 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 0,4 и 0,7 млн барр. В среду в фокусе статистика от Минэнерго США, но вряд ли стоит ждать существенного отскока нефти на ее фоне. Мы полагаем, что Brent попытается закрепиться около $73/барр.", - отмечают аналитики банка.

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