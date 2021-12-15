Потенциал укрепления рубля до 72-73 руб./$1 на продажах экспортеров пока остается - "Локо-Инвест"

Потенциал укрепления курса рубля к доллару до уровней 72-73 руб./$1 на продажах экспортеров пока остается, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста".

"Геополитический шум вокруг Украины (и Белоруссии) остаётся значимым фактором, определяющим итоговое влияние на котировки рубля. Присутствие экспортеров ощущается, но они не спешат увеличивать продажи, имея некоторый запас времени до основных налоговых выплат и относительных "дедлайнов" по аккумулированию рублей под дивиденды. Вероятно, есть ожидания более интересных уровней для продажи валюты. На следующей неделе активность нерезидентов может еще больше снизиться, поэтому сохраняем свою идею сдержанного роста рубля в диапазон 72-73 руб./$1 на продажах экспортеров", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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