Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 82,6-84 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля во вторник, 14 декабря, немного отступил в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,80 руб. (+0,27 руб.), курс евро - 83,06 руб. (+0,15 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды снижается на 1,04% и составляет $72,93 за баррель. Сырьевой рынок реагирует на обновленные ожидания Международного энергетического агентства по спросу и предложению сырья. В среду будут опубликованы данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов". - напоминает старший трейдер Владислав Силаев.

Российский рубль в среду продолжает снижение в парах с мировыми валютами. По мнению Силаева, российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 82,6-84,0 руб. в паре с европейской валютой.

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