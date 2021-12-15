ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с прогнозной ценой 5,64 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу с прогнозной ценой на уровне 5,64 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Интер РАО" ожидает увеличения прибыли по итогам года до 90 млрд руб., EBITDA - до 160 млрд. Рост финансовых показателей эмитента происходит в результате восстановления экономики и увеличения спроса на электроэнергию как на фоне жаркой погоды летом, так и холодов зимой. "Интер РАО" ожидает, что энергопотребление по итогам 2021 года вырастет на 5,5%. Мы позитивно оцениваем перспективы компании и считаем, что у котировок ее акций есть высокий потенциал роста, особенно в случае сделок M&A, увеличения доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды", - пишут эксперты ПСБ.

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