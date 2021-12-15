Индекс Мосбиржи проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3490-3690п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 3490-3690 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы торгуются в плюсе в среду утром, но в целом внешний фон скорее не располагает к развитию покупок. На геополитическом фронте пока тихо, в связи с чем инвесторы, вероятно, переключатся на внешние и корпоративные факторы. Интерес представляют и намеченные видеопереговоры глав Китая и России. В целом рисковые активы перед заседаниями ключевых центральных банков остаются под понижательным давлением, - пишет эксперт инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи в рамках основной сессии может пытаться закрепиться выше сопротивления 3630 пунктов со следующей важной отметкой 3700 пунктов, для преодоления которой, впрочем, сил у покупателей вряд ли будет достаточно. Рынок остается в сильном нисходящем тренде. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3490-3690 пунктов".

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