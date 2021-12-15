Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $72,1-73,3/барр. в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $72,1-73,3 за баррель на торгах в среду, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Инвесторы в среду будут следить за официальной статистикой по запасам углеводородов в США и за итогами заседания ФРС, отмечают аналитики инвестбанка.

Доходности ОФЗ могут прибавить ещё несколько базисных пунктов в среду, считают эксперты Sber CIB. Активность покупателей низкая из-за рисков, связанных с предстоящей публикацией недельной инфляции в России и пятничным заседанием Банка России.

Также, по мнению аналитиков инвестбанка, в среду рубль может подешеветь до 74 руб./$1 или ещё сильнее. Эксперты Sber CIB ожидают, что риторика ФРС пока станет лишь немного жёстче. "В частности, регулятор может объявить о прекращении выкупа активов в первом квартале 2022 года и о возможности одного или двух повышений ставки в следующем году. Если существенного ужесточения риторики не произойдёт, в среду вечером рубль сможет восстановиться до 73,5 руб./$1", - пишут они.

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