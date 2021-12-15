Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика:

- Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит обновлённую стратегию развития;

- В Великобритании ожидаются индекс потребительских цен за ноябрь, а также ноябрьский индекс цен производителей на сырьё;

- В США выходят данные о первичных обращениях за пособием по безработице за неделю, а также о выданных разрешениях и начале строительства нового жилья за ноябрь. Вечером станут известны итоги заседания Федрезерва.

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