Возможна консолидация рынка акций РФ в диапазоне 3650-3700п в среду - ПСБ

Возможна консолидация российского рынка акций в диапазоне 3650-3700 пунктов по индексу Мосбиржи в течение торговой сессии в среду с тяготением к его нижней границе из-за снижения нефтяных котировок, а также ввиду неопределенности перед результатами заседания ФРС США, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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