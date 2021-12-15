Внимание на заседания центробанков

Фондовый рынок США снизился во вторник вторую сессию подряд. Рынки акций АТР меняются без единой динамики в среду. Нефтяные котировки продолжают снижение в среду.

Американский рынок акций снизился по итогам второй сессии подряд на фоне стартовавшего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты полагают, что американский ЦБ может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов, и ждут от него сигналов относительно сроков повышения базовой процентной ставки.

"Фон для рынка акций в данный момент очень сложный", - отмечает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха.

"Трейдеры хотят услышать от ФРС, что центробанк собирается делать", - приводит слова эксперта Dow Jones.

Появление нового штамма COVID-19 "омикрон", вероятно, будет оказывать давление на темпы роста мировой экономики, поскольку некоторые страны вводят ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, однако этот фактор также приведет к затягиванию восстановления рынка труда и решению проблем цепочек поставок, толкающих вверх инфляцию, говорит Редха.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.

В годовом выражении цены производителей в Штатах в ноябре выросли на 9,6% - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года, после повышения на 8,6% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал увеличение на 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы продают подорожавшие за последнее время акции технологических компаний, а также производителей второстепенных потребительских товаров, поскольку их бизнес может пострадать от повышения процентных ставок в экономике США, отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

"Инвесторы все еще находятся под впечатлением от недавних "ястребиных" заявлений главы ФРС Пауэлла и стремятся зафиксировать прибыли перед концом года", - говорит эксперт.

Стоимость акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустилась на 0,8% по итогам торгов во вторник на информации о продаже главой компании Илоном Маском очередной порции ее акций.

Бумаги Terminix Global Holdings Inc., выпускающей средства для борьбы с насекомыми и грызунами, подскочили в цене на 18% на информации о планируемом слиянии компании с британским конкурентом Rentokil Initial PLC. Terminix оценена в рамках сделки в $6,7 млрд.

Цена акций 3M Co. (SPB: MMM) поднялась на 0,1% после объявления компанией о намерении объединить ее бизнес в сфере тестирования безопасности продуктов питания с Neogen Corp. (SPB: NEOG). В результате сделки будет создана компания общей стоимостью $9,3 млрд с учетом долга.

Стоимость бумаг Neogen Corp. выросла на 8,2%.

Акции Alcoa (SPB: AA) Corp. подорожали на 5,6%. Накануне S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги американского производителя алюминия будут включены в расчет индекса S&P MidCap 400 к 20 декабря.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 106,77 пункта (0,3%) и составил 35544,18 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 34,88 пункта (0,75%) - до 4634,09 пункта.

Nasdaq Composite потерял 175,64 пункта (1,14%) и составил 15237,64 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

В центре внимания трейдеров находятся заседания крупных мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

Встреча руководителей ФРС на этой неделе проходит впервые после того, как ее глава Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо обратить внимание на инфляцию и предотвратить ее усиление.

Это изменение в риторике повышает вероятность того, что заявление Федрезерва по итогам встречи - документ, который рынки анализируют в поисках сигналов относительно будущего денежно-кредитной политики, - может быть пересмотрено, отмечает The Wall Street Journal.

В заявлении ФРС также может измениться часть, в которой говорится, что с сентября 2020 года инфляция опустилась ниже 2%. "Это не соответствует тому, что происходит", - сказал Пауэлл в прошлом месяце.

Руководители Федрезерва также, вероятно, ускорят сворачивание программы покупки облигаций для того, чтобы полностью завершить ее до начала повышения процентных ставок. Они дали понять, что, скорее всего, свернут программу к марту, а не к июню, что позволит им начать подъем ставок раньше.

Гонконгский Hang Seng к 8:34 МСК поднялся на 0,02%, шанхайский Shanghai Composite опустился на 0,07%.

Объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 3,8% в годовом выражении, показали официальные статданные, тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 3,6%, согласно Trading Economics.

Розничные продажи увеличились на 3,9% в прошлом месяце по сравнению с подъемом на 4,9% в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 4,6%.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк) влил в финансовую систему 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Кроме того, в силу вступило принятое регулятором ранее решение сократить норму резервирования для банков на 0,5 процентного пункта.

Бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. теряют в цене 1,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - 0,4%, акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут на 2,7%.

Японский Nikkei к 8:30 МСК вырос на 0,4%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличивается на 1,9%, акции производителя электроники Sony Group Corp. - также на 1,9%.

Южнокорейский Kospi опустился на 0,07%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,2%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. подешевели на 0,9%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличилась на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group снизилась на 0,3%. Акции BHP Group Ltd. подешевели на 0,5%, Rio Tinto Ltd. - выросли на 0,2%.

Нефтяные котировки продолжают снижение на азиатских торгах в среду на фоне неопределенности на рынке и опасений, что предложение в следующем году будет расти сильнее спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $72,89 за баррель, что на $0,81 (1,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,69 (0,9%) - до $73,7 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,81 за баррель, опустившись на $0,92 (1,3%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,56 (0,8%) и составила $70,73 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку спроса на нефть на текущий и следующий год на 100 тыс. баррелей в сутки, отметив, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на топливо.

Дополнительное давление на нефть оказала американская валюта, остающаяся вблизи недельного максимума. Сильный доллар снижает привлекательность нефти в качестве инструмента для инвестиций для держателей других валют.

"Вероятность некоторого ускорения темпов сворачивания стимулов со стороны Федрезерва повысилась, процентные ставки в США могут вырасти, что поддерживает доллар и негативно сказывается на ценах на нефть", - сказал Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates LLC.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократились на 815 тыс. баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились почти на 2,3 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.