Внимание на заседания центробанков
Американский рынок акций снизился по итогам второй сессии подряд на фоне стартовавшего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Эксперты полагают, что американский ЦБ может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов, и ждут от него сигналов относительно сроков повышения базовой процентной ставки.
"Фон для рынка акций в данный момент очень сложный", - отмечает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха.
"Трейдеры хотят услышать от ФРС, что центробанк собирается делать", - приводит слова эксперта Dow Jones.
Появление нового штамма COVID-19 "омикрон", вероятно, будет оказывать давление на темпы роста мировой экономики, поскольку некоторые страны вводят ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, однако этот фактор также приведет к затягиванию восстановления рынка труда и решению проблем цепочек поставок, толкающих вверх инфляцию, говорит Редха.
Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.
В годовом выражении цены производителей в Штатах в ноябре выросли на 9,6% - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года, после повышения на 8,6% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал увеличение на 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Инвесторы продают подорожавшие за последнее время акции технологических компаний, а также производителей второстепенных потребительских товаров, поскольку их бизнес может пострадать от повышения процентных ставок в экономике США, отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.
"Инвесторы все еще находятся под впечатлением от недавних "ястребиных" заявлений главы ФРС Пауэлла и стремятся зафиксировать прибыли перед концом года", - говорит эксперт.
Стоимость акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустилась на 0,8% по итогам торгов во вторник на информации о продаже главой компании Илоном Маском очередной порции ее акций.
Бумаги Terminix Global Holdings Inc., выпускающей средства для борьбы с насекомыми и грызунами, подскочили в цене на 18% на информации о планируемом слиянии компании с британским конкурентом Rentokil Initial PLC. Terminix оценена в рамках сделки в $6,7 млрд.
Цена акций 3M Co. (SPB: MMM) поднялась на 0,1% после объявления компанией о намерении объединить ее бизнес в сфере тестирования безопасности продуктов питания с Neogen Corp. (SPB: NEOG). В результате сделки будет создана компания общей стоимостью $9,3 млрд с учетом долга.
Стоимость бумаг Neogen Corp. выросла на 8,2%.
Акции Alcoa (SPB: AA) Corp. подорожали на 5,6%. Накануне S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги американского производителя алюминия будут включены в расчет индекса S&P MidCap 400 к 20 декабря.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 106,77 пункта (0,3%) и составил 35544,18 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 34,88 пункта (0,75%) - до 4634,09 пункта.
Nasdaq Composite потерял 175,64 пункта (1,14%) и составил 15237,64 пункта.
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.
В центре внимания трейдеров находятся заседания крупных мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.
Встреча руководителей ФРС на этой неделе проходит впервые после того, как ее глава Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо обратить внимание на инфляцию и предотвратить ее усиление.
Это изменение в риторике повышает вероятность того, что заявление Федрезерва по итогам встречи - документ, который рынки анализируют в поисках сигналов относительно будущего денежно-кредитной политики, - может быть пересмотрено, отмечает The Wall Street Journal.
В заявлении ФРС также может измениться часть, в которой говорится, что с сентября 2020 года инфляция опустилась ниже 2%. "Это не соответствует тому, что происходит", - сказал Пауэлл в прошлом месяце.
Руководители Федрезерва также, вероятно, ускорят сворачивание программы покупки облигаций для того, чтобы полностью завершить ее до начала повышения процентных ставок. Они дали понять, что, скорее всего, свернут программу к марту, а не к июню, что позволит им начать подъем ставок раньше.
Гонконгский Hang Seng к 8:34 МСК поднялся на 0,02%, шанхайский Shanghai Composite опустился на 0,07%.
Объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 3,8% в годовом выражении, показали официальные статданные, тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 3,6%, согласно Trading Economics.
Розничные продажи увеличились на 3,9% в прошлом месяце по сравнению с подъемом на 4,9% в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 4,6%.
Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк) влил в финансовую систему 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
Кроме того, в силу вступило принятое регулятором ранее решение сократить норму резервирования для банков на 0,5 процентного пункта.
Бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. теряют в цене 1,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - 0,4%, акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут на 2,7%.
Японский Nikkei к 8:30 МСК вырос на 0,4%.
Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличивается на 1,9%, акции производителя электроники Sony Group Corp. - также на 1,9%.
Южнокорейский Kospi опустился на 0,07%.
Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,2%.
Бумаги автопроизводителя Kia Corp. подешевели на 0,9%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличилась на 1,1%.
Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%.
Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group снизилась на 0,3%. Акции BHP Group Ltd. подешевели на 0,5%, Rio Tinto Ltd. - выросли на 0,2%.
Нефтяные котировки продолжают снижение на азиатских торгах в среду на фоне неопределенности на рынке и опасений, что предложение в следующем году будет расти сильнее спроса.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $72,89 за баррель, что на $0,81 (1,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,69 (0,9%) - до $73,7 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,81 за баррель, опустившись на $0,92 (1,3%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,56 (0,8%) и составила $70,73 за баррель.
Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку спроса на нефть на текущий и следующий год на 100 тыс. баррелей в сутки, отметив, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на топливо.
Дополнительное давление на нефть оказала американская валюта, остающаяся вблизи недельного максимума. Сильный доллар снижает привлекательность нефти в качестве инструмента для инвестиций для держателей других валют.
"Вероятность некоторого ускорения темпов сворачивания стимулов со стороны Федрезерва повысилась, процентные ставки в США могут вырасти, что поддерживает доллар и негативно сказывается на ценах на нефть", - сказал Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates LLC.
Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократились на 815 тыс. баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились почти на 2,3 млн баррелей.
Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.