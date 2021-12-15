Вероятна консолидация рубля около 74 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет консолидироваться у отметки 74 руб./$1 большую часть торгового дня в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ситуация на утро среды создает неблагоприятный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают снижаться, на глобальных фондовых рынках царят консервативные настроения: инвесторы ожидают итоги заседания ФРС - жесткая риторика регулятора и вероятный пересмотр прогнозов по ключевой ставке в следующем году в сторону повышения может укрепить позиции доллара, - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - Ожидаем, что пара доллар/рубль проведет большую часть торгового дня среды у отметки 74 руб./$1, однако вечером видим риск ухода доллара к отметке 75 руб./$1 в случае негативного сюрприза по темпам ужесточения политики ФРС".

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