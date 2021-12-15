Целью текущего снижения цены нефти может стать уровень $70/барр. - BCS Express

Целью текущего снижения котировок нефти марки Brent может стать уровень $70 за баррель, сообщается в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник опустились ниже $74 за баррель и в среду утром продолжают снижение. Отскок с минимумов в начале месяца не получил продолжения, что стимулировало спекулянтов закрывать позиции и поддерживать коррекционное движение. В условиях высокой неопределенности и рисков укрепления доллара США после заседания ФРС взгляд на инструмент осторожный. При дальнейшем снижении целью может выступить круглая отметка $70 за баррель", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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