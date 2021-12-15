"Финам" рекомендует покупать акции Abbott Laboratories с прогнозной ценой $158,5 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Компания Abbott Laboratories отличается от большинства компаний сектора здравоохранения хорошей диверсификацией выручки по сегментам деятельности, но особые "лавры" принесли ей анализы на коронавирус, ставшие стандартом диагностики во многих странах. Меры по содействию домашней диагностике коронавирусной инфекции в США в условиях появления новых штаммов COVID-19 поспособствуют дальнейшему росту выручки эмитента в ближайшие кварталы", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание и медицинские девайсы.

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