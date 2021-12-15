Вероятна повышенная волатильность рынка акций РФ в среду - BCS Express

Вероятно сохранение повышенной волатильности на российском рынке акций в течение торговой сессии в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский фондовый рынок в текущий момент расшатан. Как правило, высокая амплитуда колебаний затихает не сразу. Поэтому волатильность в среду, скорее всего, останется повышенной. Пусть это будут движения не по 7% в день, как во вторник, но дневной коридор в 2-3% вполне возможен, особенно если будет неустойчивым внешний фон, - пишет аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи ориентировочный диапазон может быть 3550-3700 пунктов. Что касается установленных во вторников минимумов на 3350 пунктах, то эти уровни с высокой вероятностью останутся "дном" на ближайшее время. Если не произойдет обострения геополитической ситуации или же обвала цен на энергоносители, то причин для повторного спуска к обозначенному рубежу недостаточно".

Также Карпунин отмечает, что подобные распродажи - повод присмотреться к российским "голубым фишкам" широким фронтом. "Если отбросить геополитические риски, то фундаментальная оценка нашего рынка выглядит заниженной. На горизонте 12 месяцев ожидаемая дивидендная доходность превышает 10% по многим наиболее ликвидным бумагам ("ЛУКОЙЛ", "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, Сбербанк, "Норникель"), - указывает он.

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