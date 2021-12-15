Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 15 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры (в том числе снижения нефти) в ожидании сокращения Федрезервом США мер стимулирования экономики, а также из-за сохраняющихся геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,3-1,1% на фоне стартовавшего двухдневного заседания Федрезерва, который может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов и дать сигнал относительно сроков повышения базовой процентной ставки.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% к октябрю и на 9,6% в годовом выражении (максимум с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года) при прогнозах роста на 0,5% и 9,2% соответственно.

Тем временем, в Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Встреча руководителей Федрезерва на этой неделе проходит впервые после того, как ее глава Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо обратить внимание на инфляцию и предотвратить ее усиление.

Это изменение в риторике повышает вероятность того, что заявление Федрезерва по итогам встречи - документ, который рынки анализируют в поисках сигналов относительно будущего денежно-кредитной политики - может быть пересмотрено, отмечает The Wall Street Journal.

Руководители Федрезерва также, вероятно, ускорят сворачивание программы покупки облигаций для того, чтобы полностью завершить ее до начала повышения процентных ставок. Они дали понять, что, скорее всего, свернут программу к марту, а не к июню, что позволит им начать подъем ставок раньше.

Нефть утром в среду дешевеет. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 06:44 МСК в среду составила $72,87 за баррель (-1,1% и -0,9% во вторник), январская цена WTI - $69,83 за баррель (-1,3% и -0,8% накануне).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,936 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,489 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 декабря снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 724,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,69%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,65%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,72%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,66%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" завершило размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Сбор заявок на облигации прошел 9 декабря, ставка 1-го купона была установлена в размере 11,85% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002P на 30 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 1-го купона облигаций с индексируемым номиналом серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 4,49% годовых. Размещение выпуска начнется 15 декабря. Компания в начале ноября утвердила параметры двух выпусков облигаций серий БО-01 и БО-02 с индексируемым номиналом. 25 ноября компания завершила размещение облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей по ставке 4,2% годовых. Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в дату выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости. Купоны полугодовые.

ООО "Главторг" установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Размещение выпуска начнется 16 декабря. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 9,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,83% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 14 декабря. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря.

ООО "РЕСО-лизинг" установило финальный ориентир спреда по облигациям серии БО-06 объемом до 7 млрд рублей со сроком обращения 4 года в размере 2,2% годовых к ставке RUONIA. Сбор заявок прошел 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Ставки купонов определяются по формуле с учетом ежедневного уровня RUONIA на каждый 7-й день, предшествующий каждой дате купонного периода, увеличенного на спред, определяемый эмитентом до даты начала размещения облигаций. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 2-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-08 на уровне 10,46% годовых. Размещение выпуска объемом 24 млрд рублей прошло в феврале 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых. Ставки 2-10-го купонов рассчитываются по формуле премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода составит 295 дней, остальные купоны полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия для последующих после наступления данного события десяти купонов составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 2-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002Р-05 объемом 185,13 млн рублей. Трехлетний выпуск объемом 5,5 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке 6,75% годовых до погашения. Выплата по купону стала уже вторым подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга. 1 декабря компания выплатила последний купон и погасила выпуск бондов без госгарантии на 4,5 млрд рублей. Компания сообщала, что держателями этих бумаг выступали преимущественно частные инвесторы. В ноябре "Роснано" объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств в целях возможной реструктуризации, после чего пристальное внимание переключилось на ближайшие выплаты компании по облигациям. Сама компания в заявлении о погашении выпуска 1 декабря отмечала, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств".