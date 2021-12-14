Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после утреннего обвала к уровням февраля на маржинколах

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в "плюсе" по индексам после обвала на утренней сессии к уровням февраля по индексу Мосбиржи из-за панических продаж и маржинколов в отсутствие покупателей на фоне геополитической напряженности вокруг России; при этом игроки вечером проигнорировали ухудшение внешнего фона после выхода в США статистики об ускорении производственной инфляции, дающей сигнал Федрезерву на ужесточение монетарной политики.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3619,39 пункта (+0,03%, на утренней сессии индекс падал в район 3350 пунктов), индекс РТС - 1548,81 пункта (+0,05%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4%.

Доллар подрос до 73,61 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-4%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Московской Биржи" (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), Сбербанка (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций во вторник после резкого падения в начале торгов из-за низкой ликвидности утренней сессии,уже днем стабилизировался выше 3600 пунктов по индексу МосБиржи. При этом внешний фон в течение дня, напротив, ухудшался. Часть инвесторов восприняли резкий спад как повод для покупки подешевевших активов, причем основной спрос пришелся на нефтегазовый сектор ("Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)), несмотря на просевшую нефть.

Тем не менее, геополитический фон остается сложным, как и эпидемиологическая ситуация в мире из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Кроме того, на рынках усиливается осторожность перед важными событиями ближайших дней - заседаниями ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и ЦБ РФ. Ноябрьский индекс цен производителей (PPI) США превысил прогноз в месячном и годовом выражении, что увеличило на рынках опасения более решительных действий американского регулятора по сворачиванию стимулов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) вслед за ОПЕК в своем ежемесячном отчете о развитии мирового рынка нефти указало на перспективу стабильного роста спроса на энергоносители. Тем не менее, нефть подешевела, что можно объяснить эффектом сильного доллара, который укрепляется перед заседанием Федрезерва.

Индекс МосБиржи в среду, 15 декабря, может двигаться в пределах 3585-3700 пунктов, считает Бахтин.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин также отмечает, что инвесторы во вторник смогли выкупить утреннюю просадку российского рынка - индекс МосБиржи после обвала на утренней сессии в район 3350 пунктов (минимум с февраля) отскочил выше 3600 пунктов - уровня, который в мае стал плацдармом для летнего и осеннего ралли.

Утреннее снижение можно объяснить эмоциями и техническим аспектом в виде низкой ликвидности утренней сессии, которая была введена совсем недавно и еще не набрала должной популярности. Внешний фон не был драйвером распродаж для российского рынка, но из-за резкого провала котировок имело место принудительное закрытие позиций (маржинкол), причем давление продаж могло исходить со стороны нерезидентов.

В целом техническая картина пока не дает сигнала о завершении коррекции. Ситуация вполне может стабилизироваться во второй половине недели по факту публикации итогов заседания ФРС. С другой стороны, российский рынок выглядит очень дешево - на 15% ниже достигнутого в октябре абсолютного максимума. Индекс МосБиржи торгуется с коэффициентом 5,7х к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. При этом аналогичный коэффициент, например, для индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets составляет 12,2х. В настоящий момент дисконт российского рынка относительно MSCI EM является максимальным с конца 2014 года.

Цены на нефть оказались под давлением после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что новый "омикрон"-штамм должен помешать восстановлению мирового спроса, в то время как в следующем году ожидается рост поставок. Добыча нефти в странах вне ОПЕК+, по прогнозам МЭА, вырастет в 2022 году на 1,8 млн б/с. При этом на США будет приходиться 56% ожидаемого роста.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов полагает, что в следующие две торговые недели вполне возможно новогоднее ралли.

Индекс МосБиржи снизился с пика 4292 пункта более чем на 15%, в район 3630 пунктов. Можно предположить, что локальная коррекция по индексу близка к завершению. Если не произойдет нового витка политической напряженности между РФ и странами Запада, индекс должен начать новую волну роста. Все события, вокруг которых нагнеталась напряженность, произошли. Переговоры Путина и Байдена состоялись. Очередная волна санкций прошла. Рынок скорректировался перед очередным повышением ставки ЦБ РФ, и теперь ему открыта тактическая возможность для роста. В следующие две торговые недели этого года вполне возможно новогоднее ралли. А долгосрочно рынок поддержат ожидаемые высокие дивиденды "Газпрома", Сбербанка и ВТБ.

Цены на нефть продолжают медленное снижение и подходят к уровню сопротивления по 200-дневной скользящей средней. Насколько в нефти работает технический анализ, остается под вопросом, но на фоне разговоров о снижении смертности от нового варианта COVID-19 "омикрон" спрос на нефть должен толкать цены вверх, считает Тузов.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во время утренней сессии из-за отложенных заявок на продажу вкупе со сниженной ликвидностью резко упал - до отметки 3532 пункта, что привело к принудительному закрытию позиций некоторых инвесторов. Однако во время основных торгов индекс отыграл падение, вернувшись выше уровня 3600 пунктов.

Хуже рынка выглядел сектор металлов и горной добычи, подешевели бумаги золотодобытчиков вслед за золотом, давление на которое усилилось после выхода данных по промышленной инфляции в США за ноябрь.

Промышленная инфляция продолжает оставаться на максимальных значениях из-за чего ФРС может ускорить сворачивание программ выкупа и быстрее перейти к фазе повышения ключевой ставки, что негативно скажется на стоимости золота. Слабо также выглядели акции сталелитейщиков (ММК, "Северсталь") на фоне поступающих новостей об обнаружении "омикрон"-варианта COVID-19 в Китае, так как КНР является ключевым игроком на рынке стали.

Уверенно смотрелись бумаги нефтегазового сектора, которые стремились восстановить потери с начала недели, несмотря на снижение нефтяных котировок.

В целом уверенное восстановление российского рынка вплоть до итогов заседания ФРС маловероятно. Инвесторы ожидают заявлений от Федрезерва, касающихся дальнейших планов по сокращению программ стимулирования и повышения ставки. На этом фоне ожидается, что в среду индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3650-3700 пунктов при условии отсутствия роста геополитической напряженности, считает Головинов.

В Азии биржи во вторник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE растет на 0,2%, DAX и CAC 40 теряют 0,3-0,7%), "минусуют" США (индексы проседают на 0,2-1,3%) в преддверии заседания Федрезерва.

В США во вторник вышли данные о производственной инфляции за ноябрь: индекс цен производителей PPI вырос на 9,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 9,2% после роста на 8,6% в октябре.

Ожидается, что ФРС по итогам двухдневного заседания объявит в среду об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление. Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

Нефтяной рынок к вечеру вторника ускорил снижение. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $73,32 за баррель (-1,4% и -1% в понедельник), январская цена WTI - $70,34 за баррель (-1,3% и -0,5% накануне).

Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Между тем, накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировала, что влияние нового штамма окажется "слабым и краткосрочным, поскольку мир лучше готов для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами". Также альянс в своем ежемесячном отчете сохранил оценку глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 96,63 млн б/с, на 2022 год - на уровне 100,79 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-8,9%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-6,6%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-6,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-6,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5,6%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,5%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-5,4%).

Выросли бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+3,8%), ПАО "Инград" (MOEX: INGR) (+2,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,4%), "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+2,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 196,78 млрд рублей (из них 50 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 46,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,83 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").