Цены евробондов РФ во вторник слегка снизились вслед за UST в ожидании заседания ФРС США

Москва. 14 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления в середине недели итогов декабрьского заседания ФРС США. В итоге изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 113,98% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 8,5 базисного пункта, до 104% от номинала (доходность выросла также на 3 базисных пункта, до 0,825% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США практически не изменился, составив 110,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 30 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 136,74% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,46% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 16 базисных пунктов, до 131,52% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 3,45% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 8 базисных пунктов - до 109,985% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 2,37% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене всего на 1,5 базисного пункта, до 105,75% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 1,53% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 49 базисных пунктов - до 127,83% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 3,56% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3,5 базисного пункта, до 108,75% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,54% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдалось плавное снижение цен, которое транслировалось в рост доходностей на 1-3 базисных пункта. В целом на глобальном долговом рынке во вторник отмечался небольшой рост процентных ставок, в частности, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 3 базисных пункта - до 1,45% годовых, процентные ставки облигаций европейских стран прибавили за день 1-3 базисных пункта. Основным негативным фактором для мировых долговых рынков выступают опасения более "жесткой" риторики представителей ФРС США в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики по итогам начинающегося сегодня двухдневного заседания. Эти опасения усилились после публикации данных об ускорении темпов производственной инфляции в США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля рост цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.