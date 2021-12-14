"Финам" повысил целевую цену акций Lam Research до $796

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research, повысив целевую цену с $ 673,3 до $796 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 16,21% без учета дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Последний финансовый отчет Lam Research в очередной раз подчеркнул фундаментальную силу бизнеса компании. Компания продолжает оставаться одним из главных бенефициаров постковидной цифровизации, успешно справляясь с нарушениями глобальных цепочек поставок и демонстрируя технологическое лидерство на рынке. Это открывает перспективы дальнейшего роста стоимости Lam на фондовом рынке", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев.

Lam Research Corporation - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов, используемых производителями мобильных телефонов, ПК, серверов, носимых устройств, автомобилей и устройств хранения данных.

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