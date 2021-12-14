Повышение ставки ЦБ РФ на 75 б.п. в пятницу наиболее вероятно - Банк "Открытие"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет повышена на последнем в текущем году заседании регулятора (17 декабря) на 75 б.п. - до 8,25%, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Сценарий повышения ставки сразу на 100 б.п. (до 8,5%) сейчас преобладает на рынке, и его также нельзя исключать. Если это произойдет, то все внимание будет приковано к обновлению прогноза среднегодового уровня ключевой ставки в 2022 году, который пока оказался самым доходчивым инструментом коммуникации с точки зрения влияния на уровень ставок. Пересмотр коридора с 7,3-8,3% до 8-9% вполне вписывается в текущие ожидания рынка роста ставки до максимального уровня 9,5%, но при этом будет оставлять потенциал для снижения ставки в случае заметного замедления инфляции в течение 2022 года. Этот вариант должен пройти почти бесследно для финансовых рынков. Прогноз заметно выше уровня 8-9% может вызвать "сдвиг" ожиданий наподобие того, который произошел по итогам предыдущего заседания, и будет означать, что Банк России видит существенный риск дальнейшего заметного ускорения роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - В пользу менее радикального шага говорит замедление темпов роста экономии, стабилизация - пусть и на высоком уровне - инфляционных ожиданий населения, а также динамика годовых темпов инфляции".

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