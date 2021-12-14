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14 декабря 2021 года 15:43

Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне общемирового ослабления интереса инвесторов к риску

Москва. 14 декабря. Доллар и евро развернулись вверх после утренней просадки и немного подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам из-за беспокойства по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" и в преддверии заседаний центробанков крупнейших экономик мира на этой неделе.

Курс доллара США составил 73,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,24 руб./EUR1, подорожав на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,45 копейки - до 77,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 декабря на 5,91 копейки, до 73,4698 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,61 копейки, до 82,8299 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на дневных торгах после небольшого утреннего повышения. На участников рынков по-прежнему оказывает негативное влияние распространение нового штамма коронавируса "омикрон", поэтому сообщения о введении новых ограничениях в различных странах способствуют усилению продаж на большинстве рынков мира.

Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. В Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Инвесторы находятся в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится также 17 декабря. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Трейдеры ожидают, что Федрезерв подаст сигнал о том, что темпы сворачивания программы скупки активов могут ускориться, а повышение ставок может начаться раньше, чем предполагалось прежде, на фоне активного восстановления экономики, характеризующегося высокой инфляцией и сильным ростом занятости.

Тем временем, Банк России, ранее обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины". Отсчет "недели тишины" начался в прошлую пятницу, 10 декабря.

Росстат в прошлую среду сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

"Наша валюта проявляет стойкость в условиях нестабильных цен на нефть, сохраняющейся напряженности на геополитическом фронте, ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и укрепления доллара. Причем американская валюта получает поддержку как защитный актив и дополнительно выигрывает от дивергенции курсов монетарной политики ФРС и остальных Центробанков. Рубль позволяет себе игнорировать все перечисленные внутренние и внешние раздражители за счет ожиданий повышения ставки Банком России на заседании в эту пятницу. Причем, сославшись на высокую инфляцию, регулятор может пойти на довольно агрессивный шаг и повысить стоимость заимствований сразу на 100 базисных пунктов (б.п.)", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"От российского регулятора в пятницу большинство участников рынка ожидает повышения ключевой ставки сразу на 100 б.п. (до 8,5% годовых), но такое решение, по всей видимости, будет сопровождаться некоторым смягчением риторики в отношении дальнейших действий. Повышение ставки на 100 б.п. в целом уже заложено в котировки российского валютного и долгового рынков, поэтому не окажет существенного влияния на ход торгов. В то же время даже смягчение риторики в отношении дальнейших действий по ставке, по всей видимости, все же не отменит вероятность возможного достижения ключевой ставкой уровня в 9% годовых, что потенциально будет выступать фактором поддержки рубля и в начале следующего года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Котировки нефти развернулись вверх и слабо повышаются днем во вторник после снижения в первой половине дня. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подросла на 0,08% - до $74,45 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,03% - до $71,31 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) накануне спрогнозировала, что влияние нового штамма окажется "слабым и краткосрочным, поскольку мир лучше готов для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами". Также альянс в своем ежемесячном отчете сохранил оценку глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 96,63 млн баррелей в сутки (б/с), на 2022 год - на уровне 100,79 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА), в свою очередь, считает, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" временно замедлит, но не повлияет на восстановление спроса на нефть. В своем ежемесячном отчете МЭА прогнозирует, что мировой спрос вырастет на 5,4 млн б/с в 2021 году и еще на 3,3 млн б/с в следующем году, когда он поднимется до допандемийной величины на уровне 99,5 млн б/с.

Банк России во вторник, 7 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 9,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 190 млрд рублей и спросе 1 трлн 9,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 декабря, банки разместили 1 трлн 7,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 7,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 7,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 8,73% годовых, ставка на срок 3 месяца, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 9,25% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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