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14 декабря 2021 года 17:49

Акции Meituan - ставка на развитие китайского e-commerce - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций Meituan - ставка на развитие китайского e-commerce, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты отметили в аудиоподкасте следующие позитивные моменты в перспективе компании:

- Meituan - безоговорочный лидер в сегменте онлайн доставки еды с общей долей рынка порядка 70% и игрок №2 в сегменте бронирования отелей.

- У компании амбициозные цели по выручке от ключевых сегментов бизнеса - совокупный среднегодовой темп роста 25% до 2025 года.

- Meituan активно развивает новые направления и перспективные сервисы, таргетируя разные категории потребителей. Сервис групповой доставки Meituan Select позволит компании не только расширить географию присутствия, но и отлично вписывается в новую концепцию китайских властей по обеспечению эффективного и справедливого роста при ограничении системных рисков.

- Компания инвестирует в технологии будущего, среди которых совершенствование дронов, автономных электрогрузовиков и системы управления на базе нейронной сети для доставки заказов.

- Дополнительные драйверы роста: проведение стимулирующей экономической политики в стране, улучшение инвестиционного климата на фоне предстоящей Олимпиады и снижение регуляторного давления.

Согласно консенсус-прогнозу, потенциал роста на горизонте года составляет около 30%, указали аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Meituan - китайский IT-гигант, предоставляющий услуги по доставке еды, бронированию отелей, продаже билетов в кино, аренде частного жилья и прокату велосипедов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    КИТАЙ-MEITUAN-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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