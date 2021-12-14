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14 декабря 2021 года 17:28
Текущие уровни рынка акций РФ привлекательны для долгосрочных вложений - "Открытие Инвестиции"
Текущие уровни российского рынка акций привлекательны для долгосрочных вложений, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Акции традиционно драматично теряют в цене, когда на рынке слишком много политики и эмоций. С одной стороны, техническая картина сейчас не дает сигнала о завершении коррекции. Ситуация вполне может стабилизироваться во второй половине недели по факту публикации итогов заседания ФРС США. С другой стороны, российский фондовый рынок выглядит очень дешево - на 15% ниже достигнутого в октябре абсолютного максимума. Индекс Мосбиржи торгуется с коэффициентом 5,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. При этом аналогичный коэффициент, например, для индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets составляет 12,2х. В настоящий момент дисконт российского рынка относительно MSCI EM является максимальным с конца 2014 года, - указывает Шульгин. - Рынок акций РФ на тех уровнях, к которым он скорректировался в преддверии публикации итогов заседания ФРС, на наш взгляд, выглядит привлекательным для долгосрочных инвесторов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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