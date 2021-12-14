Аномально высокие цены на газ могут сохраниться минимум до конца зимы - "Финам"

Возможно сохранение аномально высоких цен на газ как минимум до конца зимы 2021-2022 гг., считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Глобально основные проблемы европейского газового рынка остаются неизменными. Заполненность хранилищ стабильно находится ниже 10-летнего диапазона, и пока что отставание не уменьшается. Кроме того, нервозности рынку добавляет тот факт, что в течение ноября отбор газа из хранилищ лишь немного уступил максимуму за 10-летнюю историю наблюдений, достигнутому в ноябре 2016 года. Вместе с неопределённостью относительно погоды в Европе в ближайшие месяцы это может способствовать сохранению аномально высоких цен на газ как минимум до конца зимы", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

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