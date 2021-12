Инвесторам стоит обратить внимание на акции Apple, Alphabet, Pfizer, Nvidia иTarget - BCS Express

Акции Apple Inc., Alphabet Inc., Pfizer Inc., NVIDIA Corp. и Target Corp. могут стать успешными инвестициями на фоне вероятных перемен в монетарной политике США, говорится в комментарии BCS Express.

"15 декабря состоится заседание ФРС. Ожидается, что регулятор заявит о более быстром сокращении программы выкупа активов - это станет предвестником повышения учетной ставки в следующем году. В новых условиях инвесторы будут уделять особое внимание стабильным и демонстрирующим рост эмитентам. На наш взгляд, успешными инвестициями на заре перемен в монетарной политике США могут стать бумаги Apple, Alphabet, Pfizer, Nvidia иTarget (высокий свободный денежный поток, умеренная бета, значительные темпы роста)", - отмечает эксперт инвесткомпании Евгений Калянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.