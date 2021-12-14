ЦБР может повысить ставку до 8,5% в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"

Банк России может повысить ключевую ставку до 8,5% годовых в предстоящую пятницу (17 декабря) на фоне роста инфляции, что станет максимальным уровнем с осени 2017 года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

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