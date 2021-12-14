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14 декабря 2021 года 15:38
ЦБР может повысить ставку до 8,5% в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России может повысить ключевую ставку до 8,5% годовых в предстоящую пятницу (17 декабря) на фоне роста инфляции, что станет максимальным уровнем с осени 2017 года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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