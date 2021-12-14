"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"АЛРОСА" за 11 мес. 2021г продала алмазно-бриллиантовой продукции на $3,9 млрд - это более чем в 2 раза больше аналогичного периода 2020г, отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов. Кроме этого, менеджмент сообщил об оживлении на алмазном рынке, которое связано с ростом продаж ювелирных украшений в преддверии рождественских праздников. Эксперт подчеркивает, что конечный спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках в IV кв. 2021г продолжает расти двузначными темпами на фоне реализации отложенного спроса и роста потребительской уверенности среди ключевых групп потребителей.

"Участники рынка отмечают высокий спрос в сегменте свадебных украшений и ожидают сохранения этого тренда в 2022г. В гранильном секторе уровень запасов находится на низких уровнях на фоне снижения доступного сырья у добывающих компаний и сохраняющегося высокого спроса со стороны потребителей. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 150 руб.", - пишет Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.