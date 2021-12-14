Российские акции привлекательны для среднесрочных инвестиций - Инвестбанк Синара

Российские акции в данное время привлекательны для среднесрочных инвестиций, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Кирилл Таченников.

Эксперт отмечает, что с учетом стабильности рубля в последние несколько дней недавняя распродажа акций связана не с оттоком вложений из российских акций, как случилось в ноябре, а скорее с внутренними факторами - активностью розничных инвесторов. Они существенно увеличили присутствие на российском рынке в 2020-2021гг, на них приходится до 40% среднедневных торговых объемов, по оценкам участников рынка и ЦБ РФ. При этом финансовые показатели российских акций по-прежнему сильные, полагает Таченников, в особенности на фоне цены на нефть Brent в размере $74-75/барр.

"Наш прогноз по сырьевым товарам достаточно консервативен, но даже с его учетом мы ожидаем среднюю дивидендную доходность по российским акциям в 2020г на уровне 10% при всего 3% в среднем на большинстве развивающихся рынков. Согласно текущему консенсус-прогнозу Bloomberg, российские акции в 2022г будут торговаться по P/E всего на уровне 5,5, что значительно меньше показателя по крупнейшим развивающимся рынкам. В результате падения котировок российские акции представляются привлекательными для среднесрочных инвестиций", - пишет аналитик банка.

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