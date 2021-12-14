"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8000 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Дмитрий Баженов напоминает, что на прошлой неделе стало известно о возвращении "ЛУКОЙЛа" к обратному выкупу акций. С конца ноября 2021г нефтяник выкупил 858,4 тыс. акций и ADR со средневзвешенной ценой 6528,72 руб. Таким образом, общая сумма выкупа акций составила 5,6 млрд руб. - это 0,13% от уставного капитала.

"Что касается дивидендов, то, согласно дивидендной политике компании, "ЛУКОЙЛ" направляет на выплаты дивидендов не менее 100% FCF по МСФО, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп собственных акций. Таким образом, если мы возьмём FCF за последние 12 месяцев и спроецируем его на следующий год, при этом по программе выкупа акций, "ЛУКОЙЛ" должен выкупить весь объём в течение 2022г - по текущему курсу осталось выкупить 215,2 млрд руб. Скорректированный свободный денежный поток снизится на 35,5% с текущих 590,1 млрд руб. до 375 млрд руб.", - пишет Баженов.

Эксперт отмечает, что если средняя цена выкупа акций "ЛУКОЙЛа" останется на текущем уровне - около 6500 руб., то компания выкупит 33,1 млн акций, после их погашения количество ценных бумаг сократится с 652,5 млн до 619,4 млн. В результате прогнозный дивиденд на акцию может снизиться на 33% с 904 руб. до 605 руб., что соответствует дивидендной доходности в 9,6%. Текущая прогнозная дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" за 2021г составляет 13,8%.

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