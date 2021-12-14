Вероятны колебания евро в диапазоне 1,1240-1,1300 до оглашения итогов заседания ФРС - Росбанк

Вероятны колебания пары евро/доллар в диапазоне 1,1240-1,1300 до оглашения итогов заседания ФРС США в среду, считают аналитики Росбанка.

"Пара евро/доллар остается ниже отметки 1,13, рывок выше указанного уровня оказался безуспешен - мы полагаем, до момента подведения итогов заседания ФРС колебания пары в интервале 1,1240-1,1300 будут нормой, а в последующем давление может вырасти в случае подтверждения ожидаемой жесткости ФРС США", - отмечают эксперты банка.

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