BCS Express открыл торговую идею: покупать акции "Системы" с целью 26 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 26 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: ниже 20 руб., потенциальная доходность: 30%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Игорь Галактионов указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- АФК "Система" традиционно торгуется с дисконтом к стоимости своих активов. В период распродаж мы видим расширение этого дисконта, что позволяет ожидать опережающей динамики за счет его восстановления к обычным уровням в будущем.

- "Система" остается одной из немногих историй роста. Компания активно развивает свои дочерние предприятия, главным образом непубличные, что способствует росту финансовых показателей.

- В 2022-2023гг при благоприятной рыночной конъюнктуре компания может вывести на IPO одну или несколько своих непубличных дочек, что кристаллизует их стоимость и обеспечит положительную переоценку капитализации "Системы". Ближе всего к IPO предприятия "Биннофарм Групп", "Медси" и "Агрохолдинг Степь".

На взгляд эксперта BCS Express, ключевым риском сейчас является возможность продолжения панических распродаж на фоне обострения внешнеполитической ситуации.

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