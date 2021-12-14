ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НМТП

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Новороссийского морского торгового порта"(НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в оборе.

"НМТП представил операционные результаты за 10 месяцев текущего года. Грузооборот группы за период с января по октябрь 2021 года вырос на 2,9%, и составил 95,5 млн тонн. Перевалка наливных грузов выросла на 3,2% г/г, а сухих - на 2,1% г/г. Улучшение показателей удалось достичь благодаря росту экспорта отдельных номенклатурных позиций. Так, перевалка сахара-сырца увеличилась в 11,5 раза г/г, до 0,7 млн тонн, а грузов в контейнерах - на 6,8% г/г, - указывают эксперты ПСБ. - Неплохие операционные показатели могут положительно сказаться на финансовых результатах НМТП по итогам года, позволив компании увеличить дивидендные выплаты. Рекомендуем покупать акции эмитента, целевой уровень - 9,1 рубля за штуку".

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