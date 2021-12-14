"Атон" сохраняет рейтинг бумаг Норникеля на уровне "выше рынка"

"Атон" сохраняет рейтинг бумаг ГМК "Норильский никель" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров "Норникеля" утвердил инвестиционную программу на 2022г в размере $4 млрд. В комментарии "Атона" отмечается, что общий размер капзатрат почти в 1,5 раза больше г/г, что связано с развитием проектов роста добычи, расширением и модернизацией перерабатывающих мощностей и поддерживающей их инфраструктуры, а также с реализацией экологических проектов (на которые планируется потратить более $400 млн). Компания также планирует повысить зарплаты на предприятиях в Норильском промышленном районе - на 20% и на предприятиях Кольской ГМК - на 10%.

"Утвержденные капзатраты и повышение зарплат вписываются в рамки недавно одобренной компанией стратегии развития. Традиционно фактические капзатраты оказываются чуть ниже прогноза, и пока неясно, изменится ли этот тренд в 2022г. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Норникелю", который торгуется со спотовым мультипликатором EV/EBITDA 4,0x против собственного 5-летнего среднего 6,1x", - пишут аналитики инвесткомпании.

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