Возможен рост индекса Мосбиржи к 3700п в ближайшие дни - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3700 пунктам в ближайшие дни на фоне перепроданности отечественного фондового рынка, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Коррекционные настроения инвесторов сохраняются во вторник утром. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать в течение сессии диапазон 3500-3600 пунктов. При этом рынок акций уже выглядит сильно перепроданным, поэтому ждем, что в отсутствие новых порций геополитического негатива рынок может достаточно неплохо отскочить, вернувшись в ближайшие день-два к 3700 пунктам по индексу Мосбиржи", - указывает эксперт банка.

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