Идея дня: пора покупать российские акции - "ВТБ Мои Инвестиции"

После значительного падения рынка акций РФ долгосрочным инвесторам стоит начинать реализацию своих планов по покупке российских акций, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики отмечают, что в понедельник, 13 декабря, российские акции упали на 3%, индекс Мосбиржи закрылся ниже уровня 30 июня, когда эксперты инвестиционной платформы понизили рейтинг российских акций до "нейтрального".

"Текущее снижение котировок открывает новые возможности, и мы рекомендуем долгосрочным инвесторам начинать реализацию своих планов по покупке российских акций. Типичный план (для инвестиций в размере 100 000 руб.) начинается с покупок акций на ? суммы (25 000 руб.), и последующего увеличения на 25000 руб. на второй, четвертый и шестой месяцы. Таким образом, полностью портфель сформируется через 6 месяцев. Такой подход хорошо работает при глубоком снижении рынка, усредняя цену входа и снижая риск инвестора", - указывают стратеги "ВТБ Мои Инвестиции".

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