Драйверов роста рынка акций РФ в текущий момент нет - "Алор Брокер"

Российский рынок акций выглядит перепроданным, но драйверов роста в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Распродажи российских акций в понедельник приняли панический характер, а утро вторника и вовсе началось с обвала. Затем, правда, начались покупки, и котировки акций отскочили от утренних минимумов, но это не говорит о том, что рынок нащупал "дно", - пишет эксперт инвесткомпании. - В целом индекс Мосбиржи выглядит технически перепроданным, отскок необходим, но страхи сейчас велики, и на отскоках многие инвесторы будут выходить из бумаг, опасаясь потерять вообще все, что заработано с начала года. По-прежнему уверены в том, что политические риски и опасения начала военных действий на Украине - не самый важный повод для распродаж российских акций. Иначе быстрее акций упали бы рубль и ОФЗ. Просто драйверов роста российского рынка акций нет: высокая ставка Банка России и ожидания ее дальнейшего роста не способствуют инвестированию в фондовый рынок, экономика России продолжит отставать от среднемировых темпов, реальные доходы населения продолжат снижаться. В таких условиях вполне логичным выглядит фиксация прибыли крупными игроками и уход капитала на более перспективные рынки".

Среднесрочным инвесторам Антонов по-прежнему рекомендует использовать отскоки рынка для резкого сокращения позиций по акциям. О новых покупках, по его мнению, стоит задумываться лишь при стабилизации ситуации - возможно, это произойдет под отметкой 3500 пунктов по индексу Мосбиржи.

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