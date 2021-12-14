Доходности ОФЗ могут показать небольшой рост во вторник - Sber CIB

Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов на торгах во вторник, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. По мнению аналитиков инвестбанка, основные участники рынка могут сокращать позиции перед объявлением Минфина об аукционах ОФЗ.

Эксперты Sber CIB также полагают, что рубль будет стабильно держаться на текущих уровнях до того, как ФРС США объявит в среду вечером решение по монетарной политике.

Нефть марки Brent во вторник утром подешевела до $73,7 за баррель в продолжение тенденции понедельника, констатируют в инвестбанке. Инвесторы ждут ежемесячный отчёт МЭА по рынку нефти. По мнению аналитиков Sber CIB, МЭА может указать на рыночные риски, что вместе с опасениями из-за штамма COVID-19 "омикрон", скорее всего, окажет давление на цену, удерживая её в пределах $72,8-73,7 за баррель во второй половине вторника.

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