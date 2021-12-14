Средний курс рубля в 2022г составит, скорее всего, 68,6 руб./$1 и 77,79 руб./EUR1 - "Открытие Инвестиции"

Средний курс пар доллар/рубль и евро/рубль в 2022 году составит 68,6 руб./$1 и 77,79 руб./EUR1, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Несмотря на локальную перепроданность российской валюты курс доллара к рублю остается в области прохождения 200-дневной МА, которую теоретически можно рассматривать в качестве некой среднесрочной точки равновесия. В паре с евро рубль не выглядит перекупленным, однако это обусловлено общей слабостью единой валюты, - пишет Сыроваткин в комментарии. - Недооцененность рубля, которая во многом объясняется высокой геополитической премией за риск, создает перспективы для его роста по мере нормализации ситуации. Мы ждем заметного укрепления российской валюты: наш прогноз на 2022 год по среднему курсу доллара к рублю составляет 68,6 руб./$1, а по среднему курсу евро к рублю - 77,79 руб./EUR1".

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