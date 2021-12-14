Вероятна консолидация ОФЗ около текущих уровней в ближайшие дни - ПСБ

Вероятна консолидация около текущих уровней на рынке ОФЗ до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 17 декабря 2021 года, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Минфину РФ в среду предстоит погасить выпуск ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. Реинвестирование данных средств в новые гособлигации может поддержать спрос на ближайших аукционах и нивелировать давление на вторичный рынок от сокращения портфелей нерезидентов. Впрочем, пока главным фактором для рынка остается неопределенность относительно пика повышения ставки ЦБР, которая сдерживает интерес покупателей. До заседания ЦБР по ставке на этой неделе ждем консолидации ОФЗ около достигнутых уровней", - отмечает эксперт ПСБ.

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