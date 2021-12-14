Сильные изменения курса рубля до публикации решения ФРС маловероятны - "Алор Брокер"

Принципиальные изменения курса национальной валюты до публикации решения ФРС США в среду маловероятны, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в утренние часы вторника торгуется без изменений к закрытию понедельника. Скорее всего, до публикации решения ФРС США (среда) принципиальных изменений в национальной валюте мы не увидим. При этом до пятницы рубль будет получать поддержку от ожиданий повышения ключевой ставки Банка России и дальнейших намеков на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. При приближении пары доллар/рубль к отметке 73 руб./$1 стоит покупать доллар против рубля как спекулятивно, так и среднесрочно", - пишет аналитик в комментарии.

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